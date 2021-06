Abertura de formação para os educadores interpretarem os resultados do “Avaliar é Tri RS" ocorre nesta terça (29)

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) lança nesta terça-feira (29/6), às 10h30, o ciclo de formação dos diretores e coordenadores pedagógicos para interpretarem os resultados obtidos na avaliação “Avaliar é Tri RS”. O webinar “Educar alunos para Transformar o Mundo”, promovido em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), da Universidade Federal de Juiz de Fora, inaugura a formação e traz especialistas para debater os caminhos a serem percorridos na Educação para a recuperação das perdas de aprendizagem ocorridas durante a pandemia.A transmissão ocorre pelo canal do Youtube do Caed.

A coordenação da mesa de apresentação será realizada pela secretária da Educação, Raquel Teixeira. A participação fica por conta da diretora executiva da Fundação Caed, Lina Kátia Mesquita; da diretora-geral do Centro de Excelência de Inovação em Políticas da Educação Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Claudia Costin; e do professor do Programa de Políticas Públicas de Educação Internacional de Harvard, Fernando Reimers.

“Teremos um ciclo de formação com os profissionais da Educação da Rede Estadual para que tenham a preparação necessária para trabalharem com as evidências disponibilizadas pelas avaliações educacionais. Este é um grande momento que ajudará as equipes a definirem as principais intervenções pedagógicas a serem realizadas com os estudantes para mitigar as perdas de aprendizagem ocorridas pelo longo período sem aulas presenciais” afirma a secretária Raquel Teixeira.

Ao longo da formação que ocorrerá durante os meses de julho e agosto, serão abordados os seguintes tópicos: como reconhecer a relação entre currículo e avaliação e a sua relevância para o planejamento pedagógico; como conhecer e compreender os instrumentos e indicadores das avaliações diagnóstica e formativa do RS, interpretar e compreender os resultados da avaliação como importantes elementos para a produção de diagnósticos pedagógicos, além de compreender a importância do trabalho colaborativo para a construção do diagnóstico da aprendizagem dos estudantes.

OS PARTICIPANTES

Raquel Teixeira

Natural de Goiânia, tem extensa carreira de serviços prestados na área da educação. É PhD em Linguística pela University of California em Berkeley, graduada em Letras e mestre em Letras e Linguística pela Universidade de Brasília (UnB).

Tem especialização em Etnolinguística pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutorado em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris. É membro fundadora do Todos pela Educação, além de integrante da Academia Feminina de Letras de Goiás.

Atual secretária de Educação do Rio Grande do Sul, atuou como coordenadora da Escola de Formação de Professores de São Paulo de agosto de 2020 a março de 2021.

Nos últimos 20 anos, foi secretária de Educação, secretária de Ciência e Tecnologia, secretária de Cultura, secretária de Cidadania e secretária de Esporte em Goiás. Foi também conselheira do Conselho Nacional de Educação e deputada federal por oito anos.

Lina Kátia Mesquita

Tem graduação em Matemática pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Belo Horizonte (1980), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2002) e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2008), com linha de atuação em escalas de proficiência. Atualmente é diretora-executiva da Fundação Caed, vice-diretora da Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abava) e membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação, educação, políticas públicas, escala de proficiência e educação matemática.

Claudia Costin

É fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (Ceipe/FGV), Rio de Janeiro. Foi diretora global de Educação do Banco Mundial, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), professora da PUC-SP, do Insper, da Enap (Canadá) e, mais recentemente, da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. É articulista da Folha de São Paulo e membro do comitê técnico do movimento da sociedade civil, Todos Pela Educação, que ajudou a fundar.

Fernando Reimers

É professor de Prática de Educação Internacional da Fundação Ford e diretor da Global Education Innovation Initiative e do International Education Policy Masters Program da Universidade de Harvard. Um especialista na área de Educação Global, sua pesquisa e ensino enfocam a compreensão de como educar crianças e jovens para que possam prosperar no século 21. É integrante da comissão de alto nível da Unesco para o Futuro da Educação. Com colegas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Banco Mundial e da organização Hundred, lidera esforço para apoiar a continuidade educacional durante a Pandemia de Covid-19 com pesquisa aplicada.

• Clique aqui para assistir o webinar “Educar alunos para Transformar o Mundo” a partir das 10h30 desta terça-feira (29/6).