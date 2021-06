Comissão de Educação debate situação de hospitais universitários

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima sexta-feira (2) para discutir a situação dos hospitais universitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

O debate acontecerá no plenário 12, às 9 horas, e será transmitido de forma virtual e interativa pelo portal e-Democracia.

Foram convidados para a audiência o presidente da Ebserh, Oswaldo de Jesus Ferreira; o presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino (Abrahue), José Geraldo Lopes Ramos; e o coordenador do curso de medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco (Univasf), Sydney Correia Leão.

O deputado Bacelar (Pode-BA), autor do requerimento para realização da audiência, lembra que diariamente há notícias sobre a situação precária em que os hospitais públicos se encontram.

Vale do São Francisco

"Um exemplo concreto de toda essa precariedade é o Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), localizado no município de Paulo Afonso (BA), que passa por um período de grandes dificuldades e incertezas. Com um termo de compromisso assinado em 2015 e renovado em 2018, o HNAS seria transformado em hospital universitário, gerido pela Ebserh, mas até o momento o acordo ainda não saiu do papel", disse Bacelar.

Para o deputado, a intenção de transformar o HNAS em hospital universitário, gerido pela Ebserh, é melhorar o atendimento à população e garantir que os alunos do curso de medicina da Universidade do Vale do São Francisco façam residência na unidade, transformando Paulo Afonso em um centro educacional de

medicina.