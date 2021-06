Senadores lamentam morte do jornalista Artur Xexéo

Senadores se manifestaram nas redes sociais lamentando a morte do jornalista e escritor Artur Xexéo, ocorrida no domingo (27). Xexéo, de 69 anos, destacou-se no jornalismo cultural e na crônica, nos diversos veículos onde trabalhou — Jornal do Brasil, Veja, O Globo e TV Globo. Também escreveu livros e peças de teatro. Ele estava em tratamento contra um linfoma.

"Perdemos @axexeo. Nos despedimos de um aliado da informação, do bom senso, do carisma. Em um dos seus últimos artigos para O Globo, Xexéo invocou Ataulfo [Alves]: 'A maldade desta gente é uma arte'. Este mundo não merecia a bondade do seu coração, Xexéo. Nossos sentimentos à família", afirmou Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

"Nossos sentimentos aos familiares, leitores e amigos do autor de teatro e jornalista Artur Xexéo. Gostava acompanhar suas críticas e sua coluna em O Globo e participações nos mais diversos programas. Uma tristeza para a cultura e para o jornalismo", escreveu Paulo Rocha (PT-PA).

"Toda nossa solidariedade à família e aos fãs. A comunicação perde uma referência muito grande no bom jornalismo, tão necessário hoje. Xexéo deixa uma linda história e fará muita falta aqui", lamentou Humberto Costa (PT-PE).