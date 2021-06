Comissão discute inclusão de lactantes no plano nacional de imunização; assista

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (28), às 9h30, no plenário 14, para discutir a inclusão de lactantes no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

O requerimento para a realização do debate foi apresentado pela deputada Erika Kokay (PT-DF).

Foram convidados para o evento, entre outros:

- a deputada distrital Arlete Sampaio;

- a médica pediatra Sonia Salviano;

- a integrante do Movimento Lactantes pela Vacina Júlia Maia Almeida;

- defensora pública federal e mestranda em estudos de gênero e feminismos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), liderança nacional do Movimento Lactantes pela Vacina, Charlene Borges;

- o especialista em aleitamento materno Marcus de Carvalho; e

- um representante do Ministério da Saúde.

O evento terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.