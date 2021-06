Conselho do IPE Saúde aprova plano de assistência médica a entidades de registro profissional

O Conselho de Administração do IPE Saúde aprovou o Plano de Assistência Médica às Entidades de Registro Profissional (Pamerp). Com isto, começa a tomar forma a modalidade de plano que vai permitir convênios com fundações, empresas públicas, entidades de registro e fiscalização profissional e órgãos como a OAB.

O presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo, destaca a relevância da medida. “Estas parcerias irão fortalecer o instituto e garantir a sustentabilidade futura. Agradeço pela visão dos conselheiros ao tomarem a decisão”, aponta. A aprovação ocorreu na quinta-feira (24/6).

Com a aprovação, se inicia a formatação do plano para apresentação e negociação com entidades interessadas na adesão. Poderão aderir ao Sistema IPE Saúde sociedades de economia mista e empresas controladas integrantes da administração indireta do Estado; órgãos ou poderes da União, de outros Estados e de municípios, autarquias, inclusive as consideradas “sui generis”, como a OAB; entidades de registro e fiscalização profissional e organismos paraestatais.