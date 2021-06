Cidade Rio de vacina pessoas com 43 a 47 anos na próxima semana

O município do Rio de Janeiro antecipou hoje (26) mais uma vez o calendário de vacinação. O novo cronograma prevê imunizar com a primeira dose, na próxima semana, pessoas de 43 a 47 anos. O anúncio foi feito hoje (26) pelo prefeito Eduardo Paes, em seu perfil no Twitter.

A previsão anterior era concluir a vacinação da primeira dose da faixa etária apenas no dia 13 de julho.

De acordo com o novo calendário, ambos os sexos serão vacinados no mesmo dia, sendo mulheres pela manhã e homens à tarde, de acordo com a seguinte programação: segunda-feira, dia 28 (47 anos), terça-feira (46 anos), quarta-feira (45 anos), quinta-feira (44 anos) e sexta-feira (43 anos).

No sábado (3), será a repescagem para aqueles que têm 43 anos ou mais. Gestantes, puérperas e lactantes, com 18 anos ou mais, poderão se vacinar qualquer dia da semana.

Com a antecipação do calendário, ainda não há informação sobre quando serão vacinados aqueles que têm menos de 43 anos.