Estado do Rio se mantém com risco baixo para covid-19

O estado do Rio se manteve na bandeira amarela, o que significa risco baixo para a covid-19, segundo a 36a edição do Mapa de Risco da doença, divulgado na noite desta sexta-feira (25), pela Secretaria Estadual de Saúde. Esta é a semana seguida em que o estado se mantém com risco baixo.

No mapa divulgado em , ou seja, duas semanas atrás, o estado do Rio estava em bandeira laranja, isto é, risco moderado para a covid-19.

No mapa divulgado , duas das nove regiões do estado aparecem com bandeira vermelha (risco alto): Noroeste e Baía de Ilha Grande, enquanto duas estão com bandeira laranja: região metropolitana I (que inclui a capital e a Baixada Fluminense) e Centro-Sul.

As demais regiões estão com bandeira amarela, sendo que nenhuma aparece listada com bandeira verde (risco muito baixo) ou roxa (risco muito alto).

A decisão de manter o estado com bandeira amarela foi tomada com base em indicadores como as quedas de 26% no número de óbitos e de 35% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). As taxas de ocupação de leitos no estado, no momento da divulgação do mapa, eram de 63% para unidades de terapia intensiva (UTI) e 44% para enfermaria.