Comissão debate funcionamento da saúde suplementar

Representantes da ANS e do CFM foram convidados para o debate - (Foto: mreco99/Depositphotos)

A Comissão de Seguridade Social e Família promove audiência pública na quinta-feira (1º) para debater sobre modelos de contratualização na saúde suplementar. A contratualização é um processo pelo qual as partes — gestor municipal/estadual do SUS e representante legal do hospital — estabelecem metas quantitativas e qualitativas de atenção à saúde e de gestão hospitalar.