CDR debate caminhos para expansão do saneamento básico

O debate é uma iniciativa do senador Izalci Lucas - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR) promove na segunda-feira (28), às 18h, a segunda mesa do Ciclo de Debates sobre Desenvolvimento Regional. O objetivo é discutir o Plano Nacional de Recursos Hídricos e a expansão regional dos serviços de saneamento básico. O debate — que será remoto e interativo — foi solicitado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Já confirmaram presença no debate:

Alfredo Assis de Carvalho, coordenador de Gestão Integrada da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR);

Marcus Vinícius Fernandes Neves, presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe); e

José Patriota, primeiro-secretário da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Também foi convidada Christianne Dias, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

“O saneamento no Brasil é insuficiente, não alcança o conjunto da população, o que acaba expondo brasileiros e brasileiras a doenças advindas da ausência do tratamento de água e esgotos, o que torna uma necessidade imediata e impostergável investimentos na área. O legislativo federal tem a obrigação de fazer sua parte para manter o sistema mais equilibrado, garantindo o desenvolvimento do serviço mesmo em regiões em que o investimento possa se mostrar inviável”, afirma Izalci.

Esse ciclo de debates na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) busca identificar gargalos institucionais que dificultam o desenvolvimento do país e discutir um plano de ação e soluções legislativas, em curto e médio prazos.

A CDR tem como presidente o senador Fernando Collor (Pros-AL).