Câmara lança protótipo de instrumento de participação popular

O objetivo do projeto Painel da Participação, que está alinhado às diretrizes estratégicas da Câmara para o período de 2012-2023, é justamente apresentar os resultados consolidados das ferramentas de participação da Câmara, ampliando a transparência sobre esses dados para os parlamentares e a sociedade em geral.

Wikilegis

No protótipo, foram incluídas as informações sobre participações dos cidadãos nas audiências interativas das comissões da Casa e na construção colaborativa de proposições, por meio do Wikilegis.

É possível ver, por exemplo, quantos cidadãos se cadastraram no portal e-Democracia; quantas mensagens e quantas perguntas são enviadas nas audiências interativas; fazer comparações entre anos e meses da participação a respeito de um mesmo tema; assim como analisar o número de participantes que colaboraram com o Wikilegis.

“A sociedade pode acompanhar, então, a participação nos vários canais de participação da Câmara dos Deputados, e entender quais as matérias que tiveram mais participação, quais chamaram mais a atenção da sociedade e quais foram os encaminhamentos a partir daí”, explica o diretor do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, Waltenor Brandão.

Jorge Henrique da Silva Junior, gestor na Coordenação de Participação Popular, destaca a importância do mecanismo.

“Tanto o cidadão quanto o deputado têm acesso aos mesmos dados, às mesmas informações, o que ajuda a sociedade a conversar com o deputado, a cobrar do seu representante. A falar: ‘olha, nós temos esses dados aqui, foram coletados, trabalhados pela instituição, e você também tem esse acesso, o que você fez com isso?’ Então a gente começa a aproximar a sociedade, traz os anseios, traz as dores, traz todo aquele conteúdo gerado pela sociedade para os parlamentares.”

Ainda não há data marcada para o lançamento do novo instrumento de participação popular. O objetivo da apresentação do protótipo foi justamente reunir sugestões da sociedade para aperfeiçoar o modelo. Mas fique ligado nas redes sociais do Laboratório Hacker da Câmara, para o aviso sobre o lançamento.