Comissão debate maus tratos de idosos em instituições clandestinas

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados vai debater, na próxima quinta-feira (1), os maus tratos e a violência em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) clandestinas.

A audiência será no plenário 12, às 14 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Entre os convidados para o debate estão o delegado chefe da Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim (ES), Djalma Pereira Lemos; e a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania do município, Adriana Peçanha Lopes Barbosa. Veja a lista completa dos participantes.

A deputada Norma Ayub (DEM-ES), autora do requerimento para realização da audiência, cita que após denúncia da morte de quatro idosos, a Polícia Civil, com supervisão do Ministério Público Estadual, interditou no dia 17 de junho o asilo Centro de Acolhimento Mãos Estendidas, que funcionava de forma clandestina em Itaipava, município de Itapemirim, no Espírito Santo.

"Esta audiência é para caracterizar o risco que é permitir que instituições clandestinas de apoio ao atendimento aos idosos sejam instaladas,

por isso gostaria de trazer para discussão nesta Comissão o ocorrido em um

abrigo clandestino no meu estado", disse a deputada.