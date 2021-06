Sem sintomas, Serra testa positivo para covid-19

O senador José Serra (PSDB-SP) foi diagnosticado com covid-19 em exame feito na última terça-feira (22). A informação é da assessoria de comunicação do senador. Serra já tomou duas doses de vacina anticovid. Ele está em observação em um hospital da capital paulista. Veja a seguir a íntegra da nota divulgada pela assessoria do parlamentar.

Nota à imprensa

O senador José Serra testou positivo para covid na última terça-feira. Até o momento, não apresenta nenhum sintoma, o que, segundo avaliação médica, deve-se à sua imunização por duas doses da vacina. Sua hospitalização é preventiva e para realização de exames, e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas.

Assessoria de Comunicação - José Serra (PSDB-SP)