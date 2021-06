Comissão discute fechamento de agências do Banco do Brasil no RN

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (25) para discutir o fechamento de agências do Banco do Brasil no estado do Rio Grande no Norte.

O debate é uma iniciativa do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) e ocorrerá na Avenida João 23, Santos Reis, em Parnamirim (RN), a partir das 9h30.

O parlamentar critica a intenção de bancos públicos, como o Banco do Brasil, de fechar unidades físicas. "Estamos falando de beneficiários de Previdência e assistência social e de pequenos produtores rurais dependentes de serviços prestados em unidades de atendimento do BB e que serão prejudicados", diz Hildo Rocha.

Ele acrescenta que milhões de brasileiros não têm computadores, celulares ou planos de internet ilimitada. "Para esses cidadãos, as unidades de atendimento são o caminho disponível para acesso ao sistema financeiro."

Foram convidados para a reunião: