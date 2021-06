Comissão vai debater uso da tecnologia para rastreamento de contato no combate à Covid-19

Uso do bluetooth pode ajudar a rastrear os contatos e reduzir a disseminação do vírus - (Foto: Kegfire/Depositphotos)

A Comissão de Seguridade Social e Família realiza audiência pública nesta quinta-feira (24) sobre o tema: "Rastreamento de Contato em Pandemias de Vírus Respiratório".

O debate será realizado no plenário 7, às 14 horas, e poderá ser acompanhado de forma interativa pelo e-Democracia.

O deputado Odorico Monteiro (PSB-CE), que pediu a audiência, lembra que o rastreamento de contato é uma ferramenta usada historicamente no enfrentamento de pandemias e, também, como atividade de vigilância epidemiológica no cotidiano das ações de saúde pública no monitoramento das doenças infecciosas.

No entanto, segundo ele, centros de pesquisa, em parceria com governos estaduais, têm tentado fazer uso da tecnologia bluetooth para ajudar governos e agências de saúde a reduzir a disseminação da Covid-19 por meio do rastreamento de contato, mas encontraram barreiras.

Google e Apple

Monteiro informou que as empresas Google e Apple se recusaram a compartilhar as interfaces de programação de aplicativos (APIs) para outras autoridades sanitárias do Brasil que não fosse o governo federal.

Foram convidados para a audiência pública, entre outros nomes, o representante da Google, Marcelo Lacerda; a representante da Apple, Marcia Miya; e o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, José Gustavo Sampaio Gontijo. Veja a lista completa de convidados.