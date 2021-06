Cancelada audiência sobre importância da Caixa na recuperação econômica do País

A Comissão e Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (23) para discutir a importância da Caixa Econômica Federal (CEF) como banco de políticas públicas de fomento e para a recuperação da economia brasileira.

O deputado Zé Neto (PT-BA), que pediu o debate, afirma que a Caixa é uma das mais importantes empresas públicas do País, mas está diante de diversos desafios, relacionados à gestão de suas agências e seus funcionários.

"É um patrimônio do povo brasileiro que deve ser preservado para continuar servindo como instrumento para a realização de políticas públicas", afirma Neto, lembrando que o banco foi imprescindível para avançar nas políticas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida, e para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial.

"Verificam-se diversas medidas para fechar agências, realizar vendas de carteiras pouco explicadas, efetivar programas de demissões e preparar a empresa para alguma forma de desestatização, em consonância com a perspectiva de que é melhor passar ativos públicos ao setor privado, como se houvesse bancos privados capazes de efetivar as políticas que a CEF realiza", critica.

Neto quer discutir a revitalização da Caixa Econômica. "Nesse contexto, ao invés de enxugá-la, é preciso pensar no tamanho da empresa e do corpo técnico que são necessários para que a CEF seja instrumento efetivo da recuperação da economia e da sociedade no País."

A comissão ainda não marcou nova data para o debate.