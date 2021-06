RS é o primeiro Estado a alcançar 15% da população imunizada por completo contra a covid-19

Na tarde de ontem, segunda-feira (21), o Rio Grande do Sul se tornou o primeiro Estado do país a atingir o patamar de 15% da população com imunização completa contra o coronavírus. A atualização do painel estadual de vacinação indicou que 1.700.241 gaúchos já receberam as doses necessárias para a produção máxima de anticorpos contra o vírus, entre todos os 11,3 milhões de habitantes.

Para o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) e titular da pasta no município de Canoas, Maicon Lemos, dois fatores contribuem desde o início da campanha contra a covid-19 para deixar o Rio Grande do Sul na liderança.

Um deles foi a rápida mobilização da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e das prefeituras para distribuir e aplicar os primeiros lotes disponíveis, ainda em janeiro.

Outro ponto favorável é a agilidade na tomada de decisões por parte da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne Estado e municípios e orienta a aplicação de cada lote enviado pelo Ministério da Saúde.

A estimativa para se alcançar a imunidade coletiva e frear a transmissão do coronavírus é de algo ao redor de 70% da população com esquema vacinal completo. No Rio Grande do Sul, isso corresponderia a 7,93 milhões de pessoas atendidas com as doses necessárias. Até a tarde desta segunda, 4,2 milhões tomaram a aplicação inicial, e 1,7 milhão completaram o esquema vacinal. Restaria atender 6,2 milhões de gaúchos com a injeção complementar.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.