Avançam obras de pavimentação da ERS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo

Uma das obras mais esperadas pela região do Vale do Rio Pardo ganha ritmo com o aporte de recursos do governo do Estado. A pavimentação da ERS-403 terá mais de R$ 23 milhões para a ligação entre os municípios de Cachoeira do Sul e Rio Pardo.

Os serviços, contratados e fiscalizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, devem resultar na entrega de 16 quilômetros asfaltados até o final de 2022.

“A obra é uma antiga reivindicação dos moradores, que terão menos custos para transportar insumos agrícolas, como arroz, tabaco e soja, até o Porto de Rio Grande”, destaca o secretário Juvir Costella. "Por esse motivo, está entre as principais ligações regionais anunciadas pelo governador Eduardo Leite em nosso cronograma de investimentos na malha rodoviária."

Quatro quilômetros de pavimentação devem ser entregues no mês que vem. De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, no momento ocorre a execução da camada de acabamento do asfalto. “O próximo passo é a implantação de placas e tachões e a pintura da pista, o que deixará o trecho mais seguro”, ressalta.