Plenário inicia discussão da MP da Eletrobrás; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou as sessão deliberativa remota destinada a votar as 28 emendas do Senado à Medida Provisória 1031/21, que viabiliza a desestatização da Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia que responde por 30% da energia gerada no País. A matéria será enviada ao Senado.

O modelo prevê a emissão de novas ações a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa, resultando na perda do controle acionário de voto mantido atualmente pela União.

O parecer preliminar do relator, deputado Elmas Nascimento (DEM-BA), recomenda a rejeição total de cinco emendas, a aprovação total de outras 21, com aprovação parcial de mais duas.

A MP 1031/21 é o único item na pauta da sessão

