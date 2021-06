Câmara presta homenagem a ex-ministro da Agricultura indicado ao Nobel da Paz

A Câmara dos Deputados realiza cerimônia em homenagem a Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura, nesta terça-feira (22), às 9h30, no Salão Negro do Congresso Nacional.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Responsável pela chamada Revolução Verde, que fez do Brasil um dos maiores produtores mundiais de alimentos, o engenheiro agrônomo Paolinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021. Elegeu-se deputado federal por Minas Gerais nas eleições de 1986, fazendo parte da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a 1988.

Nascido em Bambuí (MG), Alysson Paolinelli foi titular do Ministério da Agricultura de 1974 a 1979, durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Ciente da importância do investimento em pesquisa e tecnologia para o campo, foi responsável por modernizar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e promover a ocupação econômica do cerrado brasileiro.

Implantou um programa de bolsas de estudos para estudantes brasileiros nos maiores centros de pesquisa em agricultura do mundo. Cuidou também da reestruturação do crédito agrícola e do reequacionamento da ocupação do bioma amazônico.

Em 2006, Paolinelli ganhou o prêmio World Food Prize, concedido a pessoas que ajudaram consideravelmente a população a melhorar a qualidade, quantidade ou disponibilidade de alimentos no mundo.