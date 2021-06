Com 526,5 mil doses, maior remessa de vacinas da AstraZeneca chegará ao RS na segunda-feira

Vem aí mais um reforço para a campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul deverá receber 526.500 doses de Oxford/AstraZeneca na manhã de segunda-feira (21). É a maior quantidade do imunizante a ser enviada ao RS em um só lote. As ampolas devem chegar ao Aeroporto Internacional Salgado Filho às 9h40min, no voo AD 4515.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, a nova remessa de doses deverá ser utilizada para a segunda aplicação, mas não será distribuída imediatamente aos municípios. O lote irá para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, para distribuição às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) e aos municípios em momento oportuno, segundo o governo.

Na sexta-feira (18), o Estado distribuiu aos municípios gaúchos 253 mil doses de CoronaVac e Pfizer, pertencentes aos lotes que haviam chegado ao RS no mesmo dia.

