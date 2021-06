Audiência debate papel da educação, pesquisa e checagem no combate à desinformação

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira (21) uma audiência pública para debater o papel da educação, da pesquisa, da checagem e da mídia no combate à desinformação.

A audiência será realizada às 14h30, no plenário 13. Os internautas poderão acompanhar o debate ao vivo.

Convidados

Confirmaram participação no debate:

- a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patricia Blanco;

- o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor), Francisco Rolfsen Belda;

- o presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech;

- o diretor executivo do Instituto Vero, Caio Machado;

- o coordenador do Projeto Comprova, Sérgio Lüdtke;

- o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Marcelo Träsel;

- o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares;

- o representante da União Pró-Vacina (UPVacina), João Henrique Rafael;

- o diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rodrigo Murtinho de Martinez;

- representante do Instituto Butantan.

O debate foi sugerido pelo relator do projeto de lei de combate a fake news (PL 2630/20), deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), e pelos deputados Luiza Erundina (Psol-SP), Rui Falcão (PT-SP), Vitor Lippi (PSDB-SP) e Coronel Chrisóstomo (PSL-RO). Também subscreveram o pedido os deputados Aliel Machado (PSB-PR), Bira do Pindaré (PSB-MA), Nilto Tatto (PT-SP), Ted Conti (PSB-ES) e Bibo Nunes (PSL-RS).