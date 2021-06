Governo lança dois novos projetos do Programa Avançar nesta segunda, dia 21

Com o objetivo de estimular a revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos e de qualificar a infraestrutura asfáltica dos municípios gaúchos, o governo do Estado lança nesta segunda-feira (21/6) dois novos projetos do Programa Avançar: o Iconicidades e o Pavimenta.

O evento, que contará com participação do governador Eduardo Leite, secretários, senadores, deputados, prefeitos e outros líderes, ocorre a partir das 15h, na Casa da Ospa, no Centro Administrativo do Estado, e será transmitido ao vivo pelocanal do governo do Estado no Youtube. Ao final do evento, o governador atenderá presencialmente a imprensa.

Aviso de pauta

O quê: lançamento dos projetos Iconicidades e Pavimenta

Quando: segunda-feira (21/6), às 15h

Onde: Casa da Ospa, no Centro Administrativo do Estado (av. Borges de Medeiros, 1,501, Porto Alegre)

Como acompanhar:canal do governo do RS no Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=TdIsrtmgTPE

Texto e edição: Secom