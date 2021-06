Semana terá três workshops sobre a concessão do Cais Mauá

A concessão do Cais Mauá, em Porto Alegre, será tema de três workshops nesta semana. Os eventos são organizados pelas secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e de Parcerias (Separ) do governo do Estado, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e consórcio Revitaliza.

O tema do primeiro encontro, na segunda (21/6), das 14h às 18h, no auditório do Cais Mauá (av. Mauá, 1.050), é "Arquitetura e urbanismo – desafios e oportunidades para regiões portuárias". Na terça (22/6), das 9h às 12h, o assunto será "Imprensa e veículos de comunicação" e na quarta (23/6), das 9h às 16h, "Singularidades criativas de Porto Alegre". Ao todo, estão programados cerca de dez workshops, em junho e julho, antes da publicação do edital, prevista para até o fim do ano.

