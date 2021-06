Execução de levantamento topográfico em área rural de Lavras do Sul está entre os destaques da Agenda Celic

A contratação de empresa especializada para o levantamento topográfico georreferenciado em imóveis rurais com área aproximada de 1,4 mil hectares, a serem desapropriados para a construção da Barragem do Arroio Jaguari, no município de Lavras do Sul, é um dos destaques das licitações da semana de 21 a 25 de junho da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Para o certame, é necessário que a contratante atente para as necessidades de cada imóvel a ser regularizado, uma vez que as peças técnicas a serem apresentadas e informações necessárias podem variar conforme o tipo de regularização a ser realizada. A licitação está agendada para quarta-feira (23/6).



No total, o período entre 21 e 25 de junho prevê 25 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.



Agenda Celic



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

