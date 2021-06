RS: Setor de máquinas diz que mercado está aquecido e demanda deve continuar

Expectativa é que a comercialização de máquinas e implementos aumente com a liberação de recursos do BNDES (Foto: Diones Roberto Becker)

O setor de máquinas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul espera conseguir atender a demanda dos produtores através da liberação pelo BNDES de R$ 1 bilhão. Os recursos podem ser acessados até o dia 30 de junho e podem ajudar o produtor que almeja se equipar melhor para as próximas safras.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, falou sobre a expectativa do lançamento do novo Plano Safra do Governo Federal e do momento que vive o setor no Estado.

— Eu posso dizer que este ano, praticamente todas as indústrias de máquinas agrícolas estão com o ano tomado e em 2022, certamente, será um ano muito bom porque o preço dos grãos está bom e está faltando máquina no mercado. O agricultor se deu conta que as máquinas novas possibilitam produzir muito mais grãos no mesmo pedaço de chão. Estamos plantando e colhendo mais rápido — ressaltou o dirigente.

