Caixa paga a 3ª parcela do auxílio para nascidos em fevereiro e março

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou no sábado (19/6), os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. Estão incluídos os beneficiários nascidos em fevereiro e março.

Os recursos serão depositados nas contas digitais dos beneficiários. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo ‘Caixa Tem’ para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o ‘Caixa Tem’ na rede lotérica.

A CEF lembra que o calendário da terceira parcela foi antecipado. Marcado inicialmente para encerrar em 12 de agosto, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 19 de julho.

Os beneficiários nascidos em fevereiro terão o saque liberado a partir do dia 2 de julho. Os pagamentos para nascidos em março terão o saque liberado a partir de 5 de julho.

