MEC cria grupo de trabalho para atualização do ENEM e do ENCCEJA

Objetivo do MEC é discutir a atualização do ENEM e do ENCCEJA (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Está publicada no Diário Oficial da União da sexta-feira (18/6), a portaria nº 411/2021 que institui um grupo de trabalho, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), para discutir a atualização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica do MEC, o grupo de trabalho vai se reunir uma vez por mês e será formado pelas secretarias executiva, de Educação Superior, de Modalidades Especializadas de Educação, de Educação Profissional e Tecnológica, além do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Também vão integrar o grupo de trabalho, os conselhos Nacional de Educação e de Secretários de Educação, além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).

Pela portaria, o grupo tem seis meses para concluir os trabalhos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.