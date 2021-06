Vice-governador destaca avanços do RS em evento da Câmara Brasil-China

"O Rio Grande do Sul começa a se apresentar como um Estado aberto à inovação, com novos programas de parcerias", disse Ranolfo - Foto: Rafael Vargas / Ascom GVG

Os resultados que o governo do Estado está colhendo com as reformas estruturais, reorganização da máquina pública e o amplo plano de concessões e privatizações foram apresentados pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior em evento da Câmara Brasil-China de Comércio, Indústria, Serviço e Inovação (BraCham). O encontro, na noite desta sexta-feira (18/6), em Gramado, reuniu prefeitos, líderes de associações comerciais e representantes de empresas importadoras e exportadoras do Estado.

O vice-governador apresentou a agenda de impacto promovida pelo governo, com responsabilidade fiscal, redução de burocracia, investimentos público-privados para melhoria na infraestrutura e desenvolvimento sustentável. “Na semana passada, lançamos o Avançar, programa transversal de ações e investimentos que marca um novo momento, que só foi possível com os resultados que alcançamos até aqui. O Rio Grande do Sul começa a se apresentar como um Estado aberto à inovação, com novos programas de parcerias, concessões e privatizações para quem deseja investir e crescer. E a sociedade gaúcha é beneficiada como um todo, pois os parceiros fazem novos investimentos, gerando emprego e desenvolvimento, expandindo a infraestrutura pública e permitindo que o Estado equilibre suas contas e retome seu crescimento”, destacou.

A diretora de Inovação e Tecnologia na Indústria e Comércio da BraCham e anfitriã do evento, Lourdes Printes, falou sobre desenvolvimento sustentável, “Smart cities” e estratégias para o mercado chinês, destacando oportunidades comerciais com os chineses para empresas gaúchas, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação. E ressaltou a atuação das 80 empresas associadas ao Foro Brasil China. “Estamos desde 2006 intermediando várias negociações em benefício das duas nações. Mas fazendo uma intermediação com troca de conhecimento, com união de interesses. Os brasileiros são muito reconhecidos lá, e o Rio Grande do Sul é um estado que tem se destacado cada vez mais”, afirmou.

Fundada em 2006, a BraCham é um grupo sem fins lucrativos, formado por pessoas jurídicas brasileiras com investimentos ou escritórios na República Popular da China, os associados são empresários brasileiros representantes de indústria, comércio e serviços na China. Atualmente o grupo é composto por mais de 80 empresas, com o objetivo de integrar, fomentar negócios, reduzir custos, trocar conhecimentos e promover intercâmbio tecnológico, de negócios e cultural.