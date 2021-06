Congresso recebe iluminação verde para incentivar preservação ambiental

Iniciativa faz parte das ações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho - (Foto: Denis Ferreira Netto/Agência de Notícias do Paraná)

O Congresso Nacional fica iluminado de verde deste sábado (19) até 30 de junho em alusão à campanha Junho Verde, cujo objetivo é estimular a conscientização sobre a preservação ambiental. A Câmara dos Deputados e o Senado participam da campanha, que envolve a realização de debates e a divulgação de informações sobre o tema.

As iniciativas fazem parte das ações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 e tem como objetivo principal alertar toda a população sobre os problemas ambientais e sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Nos dias 5 e 8 de junho, o prédio do Congresso recebeu projeções de imagens sobre animais em extinção e poluição dos oceanos.

Sustentabilidade

A Câmara dos Deputados – em parceria com o Senado, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Rede Legislativo Sustentável – também realiza uma série de iniciativas nos meses de junho e julho alusivas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. Entre elas, uma campanha educativa sobre descarte de correto de resíduos eletroeletrônicos e a celebração dos 18 anos do programa de gestão sustentável da Câmara, o Ecocâmara.