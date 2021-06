Deputados debatem fortalecimento de instituições de longa permanência de idosos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima sexta-feira (25), por videoconferência, para discutir sobre o fortalecimento das instituições de longa permanência de idosos. O evento será realizado no plenário 13, às 13h30, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.

Foram convidados para o debate a diretora-presidente do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (Cemais), Marcela Giovanna, e a enfermeira no programa de apoio aos aposentados do estado do Maranhão e tutora de qualidade do Núcleo de Gestão da Qualidade do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Vânia Cantanhêde, além de representantes dos ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadnia.

A realização do evento foi solicitada pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), junto com os deputados Tereza Nelma (PSDB-AL), Ossesio Silva (Republicanos-PE) e Flávia Morais (PDT-GO). "Essa audiência publica orienta-se para a coleta de informações e evidências de qualidade, para que propostas possam ser debatidas com representantes de órgãos de governo, da academia e da sociedade civil e resultar em soluções pertinentes", diz Geovania de Sá.