Começam ações de recuperação de rodovias no Vale do Taquari

As rodovias da região do Vale do Taquari estão recebendo ações de recuperação asfáltica anunciadas na última semana pelo governo do Estado. No total, serão investidos R$ 15,7 milhões em melhorias na ERS-332 (Encantado a Arvorezinha), ERS-129 (acesso a Estrela e Encantado) e RSC-453 (Westfália a Imigrante).

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, essas rodovias têm papel estratégico no transporte da produção agrícola local. “Além disso, no caso da ERS-332, ela é uma rota importante que faz a ligação dos municípios do Alto Taquari com a ERS-129, levando às regiões Metropolitana e da Serra”, complementa. "Disponibilizamos R$ 25,2 milhões para melhorias em 345 quilômetros de estradas nos vales do Taquari e do Rio Pardo, atendendo a demandas fundamentais para o desenvolvimento dos municípios."

Na ERS-332, serão aplicados R$ 11,5 milhões nas atividades que se iniciaram na terça-feira (15/6), próximo a Arvorezinha. Elas abrangem 94,81 quilômetros de extensão e devem durar em torno de cinco meses.

Na ERS-129, as obras ocorrem desde segunda-feira (14/6) e contam com um aporte de R$ 2,2 milhões, empregado em 21,45 quilômetros da rodovia, prevista para estar em boas condições de trafegabilidade em aproximadamente quatro meses.

Também na segunda-feira começou o trabalho na RSC-453, que receberá R$ 2 milhões para a recuperação de 4,39 quilômetros. A expectativa é de que ela seja concluída em cerca de quatro meses.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, adianta que as intervenções renovarão as condições de segurança para o tráfego nesses trechos. “Os valores que disponibilizamos são suficientes para realizarmos melhorias na pista, corrigindo as deformidades, e reparos nos pontos críticos”, afirma. Também ocorrerá a limpeza dos dispositivos de drenagem e o corte da vegetação às margens das vias.

O Plano de Obras do governo do Estado contempla, ainda, outras rodovias dos vales do Taquari e Rio Pardo:

• RSC-153 (de Barros Cassal a Herveiras)

• RSC-471 (de Pantano Grande, na BR-290, até a localidade de Coronel Prestes, que fica 37 quilômetros além de Encruzilhada do Sul)

• ERS-412 (ligação da RSC-153 com a RSC-471)

• ERS-403 (do entroncamento da BR-471, em Rio Pardo, ao início da travessia urbana de Cachoeira do Sul)

• ERS-347 (de Segredo a Ibarama)

• RSC-481 (de Estrela Velha a Cerro Branco)

• ERS-128 (entre os acessos à ERS-129, em Bom Retiro do Sul, e à BR-386, em Estrela)

• ERS-423 (da BR-386 a Progresso).