Grupo de trabalho discute logística da distribuição de vacinas contra a Covid-19

O grupo de trabalho que acompanha o combate à pandemia discute, na próxima quinta-feira (24), a logística do governo na distribuição das vacinas contra a Covid-19.

Os deputados querem informações sobre registro, orçamento, compra, distribuição e aplicação das vacinas.

Foram convidados para dar essas explicações, entre outros:

- o representante do Programa Nacional de Imunizações (PNI) Arnaldo Medeiros;

- o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres; e

- o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Eduardo de Oliveira Lula.

"O método de tentativa e erro deve ser minuciosamente observado para que possamos evoluir na logística vacinal do País, acelerando não apenas a vacinação contra a Covid-19, mas replicando o aprendizado para todos os programas de imunização do Brasil", afirma o deputado Pedro Westphalen (PP-RS), que é o coordenador do grupo e pediu a realização do debate.

A reunião será transmitida pela plataforma Zoom a partir das 10 horas.

O grupo

O GT Organização Federativa no Combate à Pandemia foi criado no dia 4 de maio com o objetivo de acompanhar e apoiar a vacinação contra a Covid-19 em todo o País.

O grupo, vinculado à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, é composto por seis membros e tem como relatora a deputada Soraya Manato (PSL-ES).