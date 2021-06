Comissão discute "Luz para todos" na terça-feira

Luz pra todos já atendeu 17 milhões de pessoas; 1 milhão de residências ainda não têm eletricidade - (Foto: Divulgação/Agência de Notícias do Acre)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove, na próxima terça-feira (22), audiência pública sobre o programa "Luz para todos", destinado a estender a cobertura de energia elétrica na zona rural. Foram convidados representantes do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Eletrobrás.

Ao propor o debate, o deputado Sidney Leite (PSD-AM) destacou que, embora o "Luz para todos" tenha beneficiado quase 17 milhões de pessoas desde a sua criação, em 2003, um levantamento feito pela Aneel junto às distribuidoras de energia mostrou que no País ainda existem mais de 1 milhão de residências sem acesso a energia elétrica.

"É necessário avançar e promover a inclusão social por meio do fornecimento de energia elétrica para um grande número de famílias, que residem na sua maioria em comunidades isoladas no Amazonas e na Região Norte do País", defende o deputado.

"Hoje o que vemos é um avanço lento, cansado, sem recursos, sem prioridade, sem a mobilização e o ânimo do passado recente. As famílias que aguardam a energia elétrica estão perdendo as esperanças e o programa vai saindo da agenda governamental", critica o deputado Jesus Sérgio (PDT-AC), que também solicitou que a comissão discutisse o tema.

O deputado quer questionar o governo sobre as obras executadas nos estados da Região Norte em 2019 e 2020 e sobre as metas a serem atingidas em 2021 e 2022. Ele quer saber ainda os principais problemas enfrentados.

A reunião acontece no plenário 14, às 10 horas.