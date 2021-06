Francês cria relação de amizade incomum com pomba

Quando o francês Xavier Bouget, de 80 anos, sai para pedalar, fazer algo em seu ateliê, regar seu jardim ou sentar para lanchar, ele está sempre com uma companheira: uma pomba branca chamada Blanchon. "Estava andando por Gommenec'h e vi cair no chão uma pequena pomba, quase sem penas, que tentava escapar dos gatos. Aí voltei para casa pensando: 'outro ser vivo que terá um dia ruim'. Contei para a minha esposa, que me perguntou: 'Não pegou ela?'. 'Não, não peguei'. Então eu voltei para buscá-la e retornei com Blanchon no bolso", destaca Xavier. "A pergunta que fazem sobre minha relação com Blanchon é muitas vezes: qual é o sentimento que pode – não nos amarrar, porque não estamos amarrados – mas que pode fazer ficarmos juntos? Não sei. Não sou psicólogo e não sei se é um sentimento. De qualquer maneira, é um desejo de estar juntos porque nos sentimos bem", complta