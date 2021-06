Começa a recuperação de acesso ao Instituto Federal Farroupilha e ao campus da UFSM em Frederico Westphalen

Mais de 2 mil estudantes e moradores de Frederico Westphalen, no norte do Estado, serão beneficiados com recursos do Plano de Obras 2021-2022 destinados à recuperação do acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) e ao campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Iniciadas na terça-feira (15/6), as obras contam com investimento de R$ 642 mil do Tesouro Estadual.

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o objetivo é qualificar o tráfego no trecho de 2,83 quilômetros e oferecer mais segurança à comunidade.

“Estamos investindo não só na melhoria da malha estadual, mas, principalmente, na preservação das vidas dos usuários de nossas estradas”, ressalta Costella. "Por esse motivo, anunciamos nos últimos dias um aporte sem precedentes com recursos próprios do Estado, na ordem de R$ 1,3 bilhão, para impulsionar o crescimento e o bem-estar da população que circula por nossas rodovias."

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, afirma que os serviços estarão concluídos em, aproximadamente, uma semana.

“No momento, ocorre a execução da nova capa asfáltica nos segmentos mais críticos. A próxima etapa é a pintura da sinalização em todo o trecho, o que promoverá um tráfego ainda mais tranquilo no acesso”, detalha Faustino.

O Plano de Obras 2021-2022 prevê a aplicação de R$ 57, 3 milhões na recuperação e conservação de 523,2 quilômetros de rodovias na região. Confira outros trechos contemplados:

• ERS-469, do entroncamento com a BRS-153 (p/ Erechim) a Ipiranga do Sul

• ERS-475, do entroncamento com a VRS-828 (p/ Erebango) ao entrocamento com a BRS-153 (p/ Erechim)

• ERS-450, do entroncamento com a ERS-475 (Getúlio Vargas) a Floriano Peixoto

• ERS-477, do entroncamento com a ERS-126 (p/ Maximiliano de Almeida) a Paim Filho

• ERS-420, de Erechim (fim da travessia municipal) a Aratiba

• ERS-591, da BR-386 a Castelinho

• ERS-472, da BR-386 a Três Passos

• ERS-150, da RS-386 a Vicente Dutra

• ERS-143, de Constantina a Liberato Salzano

• ERS-500, da BR-386 a Constantina

• ERS-504, de Alpestre a Planalto

• ERS-324, de Planalto a Nonoai

• VRS-818, de Salto do Jacuí a Jacuizinho