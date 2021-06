Governador sanciona projetos de lei de deputados

Ato ocorreu no Piratini, com participação de secretários estaduais, parlamentares e lideranças regionais por videoconferência - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou, na manhã desta quinta-feira (17/6), três projetos de lei de autoria de deputados estaduais. O ato ocorreu no Palácio Piratini, com participação de secretários estaduais, parlamentares e lideranças regionais por videoconferência. Os projetos devem ser publicados em edição extra do Diário Oficial do Estado ainda nesta quinta-feira.

PROJETOS DE LEI SANCIONADOS

• PL 60/2020

Proponente:Any Ortiz

Ementa:dispõe sobre incentivos a projetos de reciclagem no âmbito do Programa de Incentivo à Inclusão e Promoção Social (Pró-Social), instituído pela Lei 11.853, de 29 de novembro de 2002, e dá outras providências.

• PL 207/2020

Proponente:Silvana Covatti



Ementa:declara o município de Santa Maria como Capital Estadual dos Eventos do Tradicionalismo Gaúcho.

• PL 213/2020

Proponente:Issur Koch

Ementa:institui outubro como o mês de conscientização da comunicação alternativa no Rio Grande do Sul.