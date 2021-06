Comissão debate regulamentação dos esportes eletrônicos; acompanhe

A Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados promove audiência púbica nesta quinta-feira (17) sobre esportes eletrônicos.

O debate será realizado no plenário 6, às 10 horas, e poderá ser acompanhado de forma interativa pelo e-Democracia.

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros, o diretor do Departamento de Políticas Audiovisuais da Secretaria de Cultura (Secult), Hélio Ferraz de Oliveira; o gerente de Marketing do Flamengo, Daniel Bonvini; e o diretor-executivo da empresa BBL e-Sports, Leo de Biase.

Economia e educação

O deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), um dos autores do pedido de audiência, disse que são inegáveis os benefícios aos praticantes dos jogos eletrônicos, relacionados à melhoria da capacidade de memória, motora e de raciocínio, e da importância do tema para o esporte, para a economia e para a educação.

"É fundamental que o Parlamento brasileiro discuta a eventual regulamentação dos esportes eletrônicos, reflita sobre os desafios para a expansão de sua prática e ofereça mecanismos de incentivo para seu melhor desenvolvimento", argumentou o deputado.

O pedido de audiência também é assinado pelos deputados Felipe Carreras (PSB-PE), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e Luiz Lima (PSL-RJ).