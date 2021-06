RS receberá mais de 250 mil doses de vacinas contra o coronavírus​​ até sexta-feira

Reforço para a imunização no Rio Grande do Sul. O Estado deverá receber, de acordo com o Ministério da Saúde, 251.770 novas doses de vacinas contra a covid-19 em dois dias.

Nesta quinta-feira (17), às 19h40minh, uma remessa com 141.570 doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer/BioNTech é aguardada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Na sexta-feira (18), são esperadas 110.200 doses de CoronaVac em um voo previsto para aterrissar às 9h40min.

Porto Alegre amplia vacinação contra covid-19 para população a partir dos 51 anos nesta quinta

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que, desde quarta-feira (16), analisa informações de bancos de dados para ter uma estimativa mais precisa de quantas pessoas estão com a segunda dose em atraso.

Além de pessoas que não tomaram o reforço, também pode ocorrer demora para inserção de dados no sistema. O objetivo, de acordo com nota enviada pela SES, é "garantir que a remessa que vai chegar atenda a todos os que precisam completar o esquema vacinal da CoronaVac". A expectativa da pasta é que seja possível obter esse número atualizado até o final da tarde desta quinta.

