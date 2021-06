Governador concede entrevista coletiva sobre plano de concessões de rodovias

O governador Eduardo Leite concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (17/6), às 10h, por videoconferência, sobre o plano de concessões de rodovias do RS. O planejamento está sendo apresentado nesta manhã aos deputados estaduais.

Os jornalistas poderão se inscrever enviando e-mail para [email protected] até as 9h50, informando nome, veículo e contato de WhatsApp. As instruções serão enviadas por e-mail aos inscritos. Os jornalistas que desejam somente acompanhar, sem fazer perguntas, podem assistir pelo Youtube do Governo do Estado, no linkhttps://www.youtube.com/watch?v=DTdzECX6EmI

