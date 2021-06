Cancelado debate sobre prioridades do Ministério do Turismo

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados cancelou o debate que faria nesta quinta-feira (10) com o ministro do Turismo, Gilson Machado, para discutir os planos e programas prioritários da pasta neste ano. Inicialmente a audiência estava marcada para semana passada e havia sido adiada para hoje. Ainda não há nova data prevista para a reunião.

O debate com o ministro foi proposto pelo deputado Bacelar (Pode-BA). Ele destaca que o turismo perdeu R$ 290 bilhões no Brasil em 2020 devido à pandemia de Covid-19, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Para mudar esse cenário, o deputado afirma que é importante ouvir o ministro sobre as metas e estratégias da pasta na retomada do setor no período pós-pandemia.