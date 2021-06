Live e exposição no metrô de São Paulo marcam Dia Mundial do Refugiado

Veja também

Rio Grande do Sul Aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) permite um alongamento do pagamento da dívida do Estado com a União Aspectos financeiros e jurídicos sobre a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) foram temas de reunião na Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira (16/6).