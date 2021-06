Comissão debate com representante da Anvisa ações de combate à Covid-19

Audiência vai discutir a situação das vacinas com representante da Agência - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (17) para debater com representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) as ações e planejamento no combate à Covid-19.

A audiência será realizada no plenário 11, às 9 horas, e terá a presença do diretor substituto da Terceira Diretoria da Anvisa.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que pediu a audiência, disse que há notícias sobre a análise de processos de autorização de uso de vacinas e medicamentos em solo nacional que relatam condições variadas para tipos diferentes de medicamentos e imunizantes, ainda que destinados ao mesmo fim, que é o combate à pandemia.

"Segundo o site da Anvisa, há também ocorrências de queixas técnicas sobre vacinas imunizantes da Covid-19, que são objeto de processos de investigação da própria agência", disse. Para o deputado, é "inadiável a atuação legislativa para acompanhar e fiscalizar esse órgão da administração pública, na busca de informações atualizadas sobre os cuidados sanitários necessários nesse período de pandemia".