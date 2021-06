Coordenadorias Regionais de Saúde recebem 62,4 mil vacinas da AstraZeneca para segunda dose

Nesta quarta-feira (16/6), foram enviadas para as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) 62.470 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz a serem aplicadas para segunda dose de pessoas que receberam a primeira há cerca de 12 semanas. Também houve entrega de 130 para a segunda dose de população quilombola. Elas estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre.

Para as 3ª CRS (Pelotas), 4ª CRS (Santa Maria), 5ª CRS (Caxias do Sul) e 6ª CRS (Passo Fundo), os imunizantes foram transportados por veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs). As demais coordenadorias buscaram suas cargas em Porto Alegre.

•Tabela de distribuição por municípios da D2 da AstraZeneca distribuídas nesta quarta-feira (16/6).

Vacinação contra a gripe

Na mesma viagem, foram distribuídas também as doses da vacina contra a gripe para a terceira fase da campanha, iniciada em 9 de junho. Nesta etapa, podem se vacinar contra a Influenza pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

Ainda foram distribuídos testes antígenos para diagnóstico da Covid-19 às regiões do Estado escolhidas como piloto à ampliação do programa de testagem.

•Painel de vacinação contra a Covid-19.

•Painel de vacinação contra a gripe.