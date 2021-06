Programa de voluntariado da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura está com inscrições para área de comunicação

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) lançou novo edital para o programa de voluntariado. Serão quatro vagas para pessoas com experiência ou aptidão em comunicação, podendo ser estudante ou graduado.



As principais atividades são a elaboração de estratégia de marketing e material de divulgação do programa, entrevistas, fotografia, criação e edição de vídeo e organização de eventos. Os candidatos deverão ter disponibilidade de horário, boa escrita, pró-atividade e saber trabalhar em equipe. As inscrições estão abertas desde 14 de junho e seguem até 5 de julho de 2021.

• Clique aqui para acessar o link de inscrição.



Os critérios de seleção serão a avaliação de portfólio com no máximo dez materiais produzidos pelo candidato e a criação de conteúdo para divulgação voltado aos eixos temáticos do programa, podendo ser em formato de texto, design, entre outros. Os pré-selecionados passarão por uma entrevista on-line.



Os voluntários receberão uma capacitação virtual. Por isso, precisam se cadastrar no portal daEscola de Governoe realizar o curso gratuito disponibilizado na plataforma de ensino à distância.

• Para se matricular na capacitação, clique aqui e acesse o link.

A ação tem a duração de seis meses, podendo ser prorrogada.

• Clique aqui para conferir o edital nº 004/2021.