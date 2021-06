Câmara Mirim abre inscrições para edição deste ano

Os interessados em participar do Câmara Mirim 2021 já podem se inscrever no programa. Desenvolvida pelo portal Plenarinho, a iniciava, que neste ano será realizada de forma virtual, é voltada a estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.

A ideia é proporcionar aos participantes a chance de vivenciar a atividade parlamentar, desde a criação de projetos de lei até as fases de debate e votação das propostas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho no portal.

Para participar, basta sugerir um projeto de lei original e individual. Os autores das três melhores propostas defenderão suas ideias como deputados mirins em eventos virtuais nos dias 20, 21 e 22 de outubro.

Confira o regulamento do programa

Pandemia

Até 2019, o Câmara Mirim era realizado presencialmente na Câmara dos Deputados, em Brasília, com a participação de até 250 estudantes. Em 2020, porém, a pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização de eventos presenciais, devido aos riscos de expor estudantes e educadores a aglomerações.

De forma experimental, em dezembro do ano passado foram realizados eventos virtuais envolvendo um pequeno grupo de educadores e suas turmas. Com a continuidade da pandemia, a Comissão Executiva do Programa optou por repetir o formato na edição de 2021.

Confira os destaques da edição de 2020.