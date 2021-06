Câmara abre inscrições para o prêmio Brasil Mais Inclusão 2021

A Segunda-Secretaria da Câmara dos Deputados abre nesta quarta-feira (16) o prazo para indicações ao Prêmio Brasil Mais Inclusão 2021, destinado a empresas públicas ou privadas, entes federados (União, estados e municípios) e personalidades que tenham realizado trabalhos ou ações que mereçam especial destaque na inclusão de pessoas com deficiência.

Cada deputado e senador pode indicar um concorrente até o dia 30 de junho.

O Prêmio Brasil Mais Inclusão é composto por duas categorias:

? Mérito João Ribas - concedido a empresas públicas ou privadas, organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público;

? Mérito Darci Barbosa - concedido a personalidades e entes federados.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Os agraciados são eleitos por um conselho deliberativo composto por membros da Mesa Diretora, integrantes titulares da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados.

A escolha dos vencedores será realizada no dia 14 de julho; e a solenidade de entrega dos prêmios está marcada para 1º de dezembro.

Os dez vencedores do "Prêmio Brasil Mais Inclusão" são contemplados com diplomas de menção honrosa. A Câmara dos Deputados não concede prêmio pecuniário e não se responsabiliza por despesas de deslocamento, hospedagem ou transporte dos vencedores.

Inclusão na Câmara

A Câmara dos Deputados já vem atuando para promover a inclusão da pessoa com deficiência. Em 2019, a Casa adaptou sua estrutura para atender às necessidades de acessibilidade do primeiro deputado cego da história do País, Felipe Rigoni (PSB-ES).

Em 2015, a Casa aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também foram criadas a Comissão Permanente sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a Coordenação de Acessibilidade, esta última com a finalidade de fomentar a acessibilidade no País.

Em 2014, o Plenário da Câmara dos Deputados foi reinaugurado com adaptações para receber pessoas com dificuldades de locomoção. A Casa também oferece rampas, elevadores adaptados e triciclos motorizados nas portarias.

Além disso, a TV Câmara conta com linguagem de libras e legendas em tempo real, o portal da Câmara está adaptado para deficientes visuais e, nos plenários das comissões a tecnologia assistiva de aro magnético facilita a comunicação dos usuários de aparelhos auditivos.

