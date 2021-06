Cultura aprova projeto que facilita acesso ao livro por beneficiários do Bolsa Família

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (15), proposta que obriga o governo federal a criar um programa de acesso ao livro para beneficiários do Bolsa Família. O texto aprovado altera a Lei do Livro, incluindo a nova obrigação no rol de ações de difusão do livro a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo.

Relatora na comissão, a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) optou por um substitutivo aos projetos lei 3895/20, do deputado Luis Miranda (DEM-DF), e 776/21, do deputado Pastor Gil (PL-MA). O substitutivo, segundo a relatora, corrige apenas questões pontuais de redação.

“Os projetos enfocam a necessidade de difusão do livro aos beneficiários do Bolsa Família, programa exitoso de transferência de renda. São medidas para a democratização da leitura com foco na população mais vulnerável, justamente a que menos tem condições de adquirir livros”, pontua a deputada.

Tramitação

O projeto será ainda analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

