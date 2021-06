Espetáculo teatral online discute realidade de territórios paulistanos

“Se o seu corpo fosse um território, como ele seria?”. Discussões como essa permeiam a peça teatral Guerra, encenado por A Próxima Companhia e que terá transmissão online a partir de hoje (16). Centrada na disposição territorial paulistana, a peça pretende discutir as disputas de território, o apagamento cultural e outros temas presentes na realidade das grandes metrópoles.

O espetáculo Guerra, dirigido por Edgar Castro, é inspirado na tragédia grega Sete Contra Tebas, de Ésquilo, que conta a história da cidade de Tebas, que está prestes a ser atacada por uma guerra entre os irmãos Polinices [o filho mais velho de Édipo] e Etéocles. Polinices fora afastado do trono pelo irmão e, para reavê-lo, reúne um exército com mais seis generais para atacar as sete portas de Tebas.

Para uma visão mais contemporânea, a peça vai se basear em sete territórios emblemáticos de São Paulo: o Largo do Arouche, a Cracolândia, a região de Santa Ifigênia, a Favela do Moinho, a região da Luz, o bairro de Higienópolis e o Minhocão. Por meio dessas regiões, o espetáculo pretende ajudar a refletir sobre a relação da população com a cidade.

Guerra conta com a participação de pesquisadores do Instituto Pólis, organização da sociedade civil que trabalha com questões sociais urbanas. Esses pesquisadores vão interagir com o público. Ao longo da peça, questões serão propostas para trabalhar conceitos como o direito à cidade. Ao fim da apresentação, as respostas do público enviadas pelo chat serão lidas e comentadas pelos pesquisadores. O objetivo é provocar o público para que reflita como interagimos com as cidades em que habitamos.

As apresentações ocorrem entre os dias 16 de junho e 31 de julho, sempre às quartas, sextas e sábados, às 20h. O público pode assistir as apresentações gratuitamente pelo YouTube de A Próxima Companhia.