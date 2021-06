Câmara analisa produção de vacinas contra a Covid-19 por fábricas de vacinas veterinárias; acompanhe

Arthur Lira preside a sessão do plenário - (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados realiza sessão deliberativa remota do Plenário em que analisa o Projeto de Lei 1343/21, do Senado Federal, que permite ao governo autorizar as fábricas de vacinas veterinárias a produzirem, temporariamente, vacina contra a Covid-19.

De acordo com o substitutivo da deputada Aline Sleutjes (PSL-PR), esses laboratórios poderão produzir ainda o insumo farmacêutico ativo (IFA) e terão de cumprir exigências de biossegurança e normas sanitárias, além de realizar todo o processo de produção até o armazenamento em dependências fisicamente separadas daquelas usadas para produtos de uso veterinário.

Entretanto, se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar, o armazenamento poderá ocorrer na mesma área usada para as vacinas veterinárias se for possível identificar e separar cada tipo de imunizante (animal e humano).

