Remessa de vacinas da Janssen não chegará mais nesta terça-feira ao Brasil

A Janssen, que é subsidiária da Johnson & Johnson, decidiu suspender a entrega de 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid, que seria feita nesta terça-feira, dia 15, ao Brasil.

O Ministério da Saúde não confirmou o motivo do cancelamento. Ainda não há um novo prazo para a entrega da remessa.

O Ministério da Saúde, no entanto, trabalha para receber as vacinas contra a Covid- 19 já na quarta-feira (16).

